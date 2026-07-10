Neuzugang für die Bezirksliga: Kasapis wechselt zum SV Brake

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Der SV Brake treibt seine Kaderplanung für die neue Bezirksliga-Saison weiter voran und hat mit Ilias Kasapis einen erfahrenen Defensivspieler verpflichtet. Der 31-Jährige wechselt vom Aufsteiger SV Falke Steinfeld nach Brake.

Kasapis bringt die Erfahrung aus mehreren Stationen im norddeutschen Fußball mit. In seiner bisherigen Laufbahn lief der zweikampfstarke Abwehrspieler unter anderem für Arminia Hannover, den BV Essen sowie den OSC Bremerhaven auf. Zuletzt stand er beim SV Falke Steinfeld unter Vertrag und hatte dort seinen Anteil am Aufstieg des Vereins von der Kreis- in die Bezirksliga.

Nun folgt der Wechsel zum SV Brake, der nach dem Abstieg aus der Landesliga den direkten Wiederaufbau in der Bezirksliga angeht. Mit Kasapis gewinnt der SVB einen defensiv versierten und erfahrenen Spieler hinzu, der die Mannschaft in der kommenden Spielzeit verstärken soll.