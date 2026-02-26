🔥 Neuzugang für die Außenbahn: Junior Cosmas Mbuda! 🔥

Wir freuen uns, mit Junior Cosmas Mbuda einen weiteren Neuzugang bei Victoria Pier-Schophoven begrüßen zu dürfen! Junior ist 22 Jahre alt, bringt ordentlich Tempo mit und fühlt sich besonders auf der Außenbahn wohl – genau der Spielertyp, der mit Dynamik und Zug zum Tor für Gefahr sorgen kann. 💨⚽️
Junior wohnt direkt in Schophoven und passt damit nicht nur sportlich, sondern auch menschlich super zu uns: heimatnah, motiviert und bereit, sich reinzuwerfen. In den ersten Eindrücken hat man direkt gemerkt, dass er Bock hat – mit seiner Schnelligkeit, seinem Fleiß und dem Willen, fürs Team Meter zu machen.
Willkommen bei der Victoria, Junior!
Wir freuen uns auf viele Sprints die Linie runter, mutige Aktionen und eine starke gemeinsame Zeit. 🖤❤️
📸 Auf dem Foto:
v. l. n. r.: Geschäftsführer Hagen Freialdenhoven, Junior Cosmas Mbuda, Trainer Kai Schiefbahn
