🔥 Neuzugang für die Außenbahn: Junior Cosmas Mbuda! 🔥

Wir freuen uns, mit Junior Cosmas Mbuda einen weiteren Neuzugang bei Victoria Pier-Schophoven begrüßen zu dürfen! Junior ist 22 Jahre alt, bringt ordentlich Tempo mit und fühlt sich besonders auf der Außenbahn wohl – genau der Spielertyp, der mit Dynamik und Zug zum Tor für Gefahr sorgen kann. 💨⚽️

Junior wohnt direkt in Schophoven und passt damit nicht nur sportlich, sondern auch menschlich super zu uns: heimatnah, motiviert und bereit, sich reinzuwerfen. In den ersten Eindrücken hat man direkt gemerkt, dass er Bock hat – mit seiner Schnelligkeit, seinem Fleiß und dem Willen, fürs Team Meter zu machen.