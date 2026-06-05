Neuzugang für die Abwehr: Kickers Offenbach holt Drittliga-Erfahrung

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Kickers Offenbach treibt die Kaderplanungen für die neue Saison 2026/2027 in der Regionalliga Südwest weiter voran. Mit der Verpflichtung des Innenverteidigers Bastian Frölich holt der Traditionsverein ein Allround-Talent für die Defensive. Der Neuzugang bringt reichlich Erfahrung aus verschiedenen Spielklassen mit und soll der Hintermannschaft des Vereins künftig zusätzliche Stabilität verleihen.

Zur kommenden Spielzeit wird Bastian Frölich das Trikot der Kickers überstreifen. Der 26-jährige Abwehrspieler wechselt vom 1. Göppinger SV nach Offenbach. Die Verantwortlichen setzen auf seine ausgeprägte Zweikampfstärke sowie seine Qualitäten in der Spieleröffnung, um die Defensive gezielt für die kommenden sportlichen Herausforderungen zu wappnen. Mit seiner robusten Spielweise soll er schnell zu einer verlässlichen Stütze im Team heranreifen.

Fundierte Ausbildung und reichlich Erfahrung aus den Regionalligen

Der Defensivakteur blickt trotz seines Alters bereits auf eine vielseitige Laufbahn zurück. In seiner Jugend durchlief Bastian Frölich die Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum des VfB Stuttgart. Erste Schritte im Herrenbereich folgten anschließend bei der zweiten Mannschaft des FC Schalke 04 II in der Regionalliga West. Danach führte ihn sein sportlicher Weg zur SG Sonnenhof Großaspach, für die er über 100 Spiele absolvierte – unter anderem auch in der 3. Liga und zudem unter dem Trainer Hans-Jürgen Boysen, der den Verteidiger sehr gut kennt. Zuletzt bestritt er beim 1. Göppinger SV so gut wie alle Partien und hielt dort die Knochen in der Abwehr hin.

Martin Pieckenhagen lobt die Vielseitigkeit des Neuzugangs

Die sportliche Leitung des OFC zeigt sich hocherfreut über den gelungenen Transfercoup und ist vom Potenzial des Defensivspielers absolut überzeugt. In einer Pressemitteilung des Vereins äußerte sich Martin Pieckenhagen wie folgt zu der Neuverpflichtung: „Mit Basti Frölich verpflichten wir einen Spieler, der sowohl als Innenverteidiger als auch als rechter Verteidiger spielen kann. Er hat seine fußballerische Ausbildung beim VfB Stuttgart gemacht und ist dann über mehrere Stationen zum SG Sonnenhof gekommen, wo er über 100 Spiele absolvierte, unter anderem auch unter Hans-Jürgen Boysen, der Frölich sehr gut kennt. Zuletzt hat er in Göppingen so gut wie alle Spiele bestritten. Wir freuen uns mit Basti jemanden bei uns zu haben, der für die Sache brennt, das hat man vom ersten Moment an gemerkt. Er wird uns mit seiner Spielweise weiterhelfen.“

Große Vorfreude und Dankbarkeit beim neuen Defensivspieler

Auch der Akteur selbst brennt auf seine neue Aufgabe vor der leidenschaftlichen Kulisse am Bieberer Berg und möchte im ambitionierten Umfeld des Vereins den nächsten Schritt gehen. In einer Pressemitteilung des Vereins wird Bastian Frölich mit folgenden Worten zitiert: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen vom OFC haben mir von Anfang an ein richtig gutes Gefühl gegeben. Der OFC ist ein Traditionsverein mit einer leidenschaftlichen Fanbasis. Für mich ist dieser Schritt eine neue, spannende Herausforderung und die Chance, mich in einem ambitionierten Umfeld weiterzuentwickeln. Dafür bin ich extrem dankbar und freue mich schon sehr die Mannschaft kennenzulernen, Verantwortung zu übernehmen, Teil des Vereins zu werden und gemeinsam mit dem Team eine erfolgreiche Saison zu spielen.“