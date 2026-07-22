Neuzugang für die Abwehr

Mit Marcel Frank kann die TSV Immenhausen einen weiteren Neuzugang für die Saison 2026/27 präsentieren. Der 29-jährige Abwehrspieler bringt jede Menge Erfahrung aus seiner Zeit bei Fortuna Kassel mit.
Bei Fortuna Kassel durchlief Marcel den Weg von der Kreisliga C bis in die Kreisoberliga.
Mit Marcel gewinnen wir einen Spieler, der unseren Mannschaften mit seiner Erfahrung und seiner Mentalität zusätzliche Stabilität verleihen wird.
Wir freuen uns sehr, Marcel bei der TSV Immenhausen begrüßen zu dürfen und wünschen ihm schon jetzt eine erfolgreiche und verletzungsfreie Zeit in Grün-Weiß.