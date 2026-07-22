Neuzugang für die Abwehr

– Foto: TSV Immenhausen

Mit Marcel Frank kann die TSV Immenhausen einen weiteren Neuzugang für die Saison 2026/27 präsentieren. Der 29-jährige Abwehrspieler bringt jede Menge Erfahrung aus seiner Zeit bei Fortuna Kassel mit.

Bei Fortuna Kassel durchlief Marcel den Weg von der Kreisliga C bis in die Kreisoberliga.