 2026-06-24T10:25:44.617Z

Transfers

Neuzugang für den TSV Steinbach Haiger vom 1. FC Köln

RL SÜDWEST: +++ Der Fußball-Regionalligist bastelt weiter an seinem Kader für die neue Saison. Ein Linksverteidiger, der auch mal Deutscher Meister war, wechselt zum TSV Steinbach Haiger +++

von Redaktion · Heute, 18:50 Uhr · 0 Leser
Neu beim Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger: Max Lippert bei der Vertragsunterschrift. © TSV Steinbach Haiger
Neu beim Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger: Max Lippert bei der Vertragsunterschrift. © TSV Steinbach Haiger

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Regionalliga Südwest
TSV Steinbach Haiger
Max Lippert
Max Lippert

Haiger-Steinbach. Der Kader des TSV Steinbach Haiger füllt sich immer weiter. Mit Max Lippert verpflichtet der Fußball-Regionalligist einen Linksverteidiger aus der U21 des 1. FC Köln. Sportdirektor Jo Laumann sagt in einer Meldung des Vereins: „Mit Max haben wir jemanden mit viel Potential verpflichtet. Er bringt eine enorme Physis mit und ist auch technisch sehr gut ausgebildet. Er hat in den Gesprächen einen sehr guten Eindruck hinterlassen und wir konnten ihm aufzeigen, dass wir genau der richtige Schritt sind, um sich weiterzuentwickeln.“

Der Linksverteidiger kam in der abgelaufenen Saison zu zwölf Regionalliga West-Spielen für die U21 und erzielte dabei einen Treffer. Lippert war zuvor von Arminia Bielefeld ans Geißbockheim gewechselt. Der 20-Jährige gewann 2023 die Deutsche Meisterschaft mit der U17 von Arminia Bielefeld und erhielt dort wenig später einen Profivertrag.

TSV Steinbach Haiger spielt zu Hause gegen Eisbachtal

„Die Bedingungen hier haben mich von Anfang an überzeugt“, sagt Max Lippert in der Meldung. An diesem Samstag (11 Uhr) spielt der TSV am heimischen Haarwasen in Haiger gegen die Sportfreunde Eisbachtal.