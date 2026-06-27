Neuzugang für den TSV Steinbach Haiger vom 1. FC Köln

Haiger-Steinbach. Der Kader des TSV Steinbach Haiger füllt sich immer weiter. Mit Max Lippert verpflichtet der Fußball-Regionalligist einen Linksverteidiger aus der U21 des 1. FC Köln. Sportdirektor Jo Laumann sagt in einer Meldung des Vereins: „Mit Max haben wir jemanden mit viel Potential verpflichtet. Er bringt eine enorme Physis mit und ist auch technisch sehr gut ausgebildet. Er hat in den Gesprächen einen sehr guten Eindruck hinterlassen und wir konnten ihm aufzeigen, dass wir genau der richtige Schritt sind, um sich weiterzuentwickeln.“