Neuzugang für den SV Teglingen!

Jasper Klene wechselt zur kommenden Spielzeit an die Teglinger Hauptstraße und verstärkt unsere erste Herrenmannschaft! Der 19-jährige Mittelfeldspieler ist derzeit beim SV Meppen III aktiv und in Teglingen kein Unbekannter: Jasper war letzte Saison Kapitän der A-Jugend unserer JSG Teglingen/Meppen/Schwefingen, mit der er den Aufstieg in die Landesliga feiern konnte. Mit 18 Toren war Jasper maßgeblich an diesem Erfolg beteiligt.

Jasper ist im Mittelfeld sehr variabel einsetzbar, hat ein enormes Tempo und ist fußballerisch top ausgebildet. Seine Torgefahr bekam zuletzt noch unsere 2. Mannschaft zu spüren: Gleich 3 Tore steuerte er zum Sieg gegen den SVT II bei. Wir freuen uns sehr, dass Jasper nach seiner ersten Saison im Herrenbereich den nächsten Schritt zusammen mit dem SV Teglingen geht.