Neuzugang für den SC Fürstenfeldbruck Miralem Brkic kehrt zurück

Mit Miralem Brkic kehrt ebenfalls ein alter Bekannter zum SCF zurück. Nach Jugendjahren (B u. A- Jugend) beim SCF wechselte er zum SC Oberweikertshofen wo er sich nach ein paar Monaten mit einem Kreubandriß in eine 1 Jährige fußballerische Pause verabschiedete. Zum Einstieg in den Fußball schloss er sich dem BVTA FFB an wo er in 23 Einsätzen 40 Tore erzielte.

Trainer Medeleanu und Teammanager Vogl freuen sich auf jedenfall über seine Rückkehr.

Er wird uns sicherlich in der Abstiegsrunde helfen die nötigen Punkte zum Klassenerhalt einzufahren, so Trainer Victor Medeleanu.