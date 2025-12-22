Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Transfers
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Abschied aus Schweinfurt mit dem Aufstieg: Tom Feulner (Mitte) wird von Schnüdel-Boss Markus Wolf im Mai 2025 geherzt. – Foto: Imago Images
Neuzugang für den SC Eltersdorf: Tom Feulner wird ein "Quecke"
Der 27-jährige defensive Mittelfeldspieler beendet seine studiumsbedingte Auszeit und greift in der Bayernliga Nord wieder an
Der SC Eltersdorf verstärkt sich zur Winterpause mit einem erfahrenen Akteur für das defensive Mittelfeld: Tom Feulner wechselt zum 01. Januar 2026 zu den "Quecken" und erhält einen Vertrag bis zum Saisonende.
Der 27-jährige Oberfranke pausierte zuletzt aufgrund seines Studiums. Nach dem erfolgreichen Abschluss seines Lehramtsstudiums ist Feulner nun wieder bereit, fußballerisch anzugreifen. Der SCE überwintert in der Bayernliga Nord auf Rang zwei und hat im Frühjahr alle Chancen, den Aufstieg in die Regionalliga zu packen, den die Mittelfranken im Frühsommer 2025 auf so dramatische Art - im Elfmeterschießen gegen Viktoria Aschaffenburg - verpasst haben.
Tom Feulner erklärt in einer vom Verein verbreiteten Meldung: "Ich habe hier ein paar Mal mittrainiert, und es hat von Anfang an Spaß gemacht. Ich habe sofort wieder die Lust verspürt, auf dem Platz zu stehen, und freue mich, dass das alles so schnell geklappt hat." Eltersdorfs Cheftrainer Bernd Eigner freut sich auf die Verstärkung: "Tom ist ein sehr erfahrener Kicker, der über Jahre in Hof gezeigt hat, was er kann, und auch in Schweinfurt überzeugt hat. Zudem passt er von seinem Charakter sehr gut in die Mannschaft."
In der vergangenen Spielzeit 2024/25 stand Tom Feulner beim 1. FC Schweinfurt 05 unter Vertrag und feierte mit den Schnüdeln die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern und den Aufstieg in die 3. Liga. Zuvor prägte er die SpVgg Bayern Hof über mehrere Jahre als Kapitän und Führungsspieler. Fußballerisch ausgebildet wurde der Oberfranke im benachbarten Thüringen. Beim FC Carl Zeiss Jena durchlief er den Nachwuchsbereich, wo er in der U17 und der U19 Erfahrungen in der Junioren-Bundesliga sammeln konnte. Anschließend war er sechs Jahre auf der Grünen Au in Hof aktiv. Im Sommer 2023 folgte der Wechsel zum 1. FC Schweinfurt 05, wo der Mittelfeldmann zwei Jahre blieb.