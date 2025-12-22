Neuzugang für den SC Eltersdorf: Tom Feulner wird ein "Quecke"

Tom Feulner erklärt in einer vom Verein verbreiteten Meldung: "Ich habe hier ein paar Mal mittrainiert, und es hat von Anfang an Spaß gemacht. Ich habe sofort wieder die Lust verspürt, auf dem Platz zu stehen, und freue mich, dass das alles so schnell geklappt hat." Eltersdorfs Cheftrainer Bernd Eigner freut sich auf die Verstärkung: "Tom ist ein sehr erfahrener Kicker, der über Jahre in Hof gezeigt hat, was er kann, und auch in Schweinfurt überzeugt hat. Zudem passt er von seinem Charakter sehr gut in die Mannschaft."





