Neuzugang für den RFC 1895

– Foto: Marcel Eichholz

Der Verbandsligist Rostocker FC 1895 verpflichtet den Schlussmann Ben Ziebell vom Güstrower SC 09 und verschärft damit den Konkurrenzkampf um die Position im Tor.

Für Ziebell ist der Wechsel zugleich die Chance auf einen sportlichen Neustart. Nach einer längeren Verletzung will der Torhüter wieder angreifen und sich beim Rostocker FC für Spielzeit empfehlen.

Trainer Tobias Schulz sieht im Neuzugang eine Verstärkung für das Torwartteam und betont die Bedeutung des internen Wettbewerbs.

In der Pressemitteilung des Vereins sagt Schulz: „Benni kommt aus einer längeren Verletzung und will nun wieder neu angreifen. Er wird sportlich und menschlich unser Torwartteam bereichern und den Konkurrenzkampf neu anheizen. Wir freuen uns dass Benni bei uns ist.“