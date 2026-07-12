Neuzugang für den FV Herbolzheim: Jonas Benz verstärkt Gelb‑Schwarz

Der FV Herbolzheim darf einen erfahrenen und vielseitigen Spieler begrüßen: Jonas Benz schließt sich nach einer kurzen Pause vom aktiven Fußball dem FVH an und bringt reichlich Qualität und Routine in den Kader.
Karriere & Erfahrung
Offenburger FV — Landesliga (2011–2013)
SV Endingen — Verbandsliga (2013–2014)
SC Orschweier — Kreisliga A & B (2014–2026)
Über zwölf Jahre prägte Benz den SC Orschweier, sowohl als Spieler als auch als sportlicher Leiter. Seine Führungsqualitäten und sein Verständnis für Teamdynamik gelten als große Stärken.
Wieder Lust auf Fußball
Nach einer kurzen Auszeit verspürt Benz wieder große Motivation, auf dem Platz zu stehen. Seine Entscheidung für den FV Herbolzheim ist ein klares Zeichen: Er möchte noch einmal angreifen und seine Erfahrung in eine ambitionierte Mannschaft einbringen.
Flexibel einsetzbar
Zuletzt war Benz vor allem in der Offensive aktiv. Seine Vielseitigkeit macht ihn jedoch besonders wertvoll: Mittelfeld — spielstark, laufintensiv, zweikampfstark
Rechter Verteidiger — defensiv stabil, mit gutem Umschaltspiel
Diese Flexibilität eröffnet dem FVH zusätzliche Optionen in der Kaderplanung.
Ausblick
Mit Jonas Benz gewinnt der FV Herbolzheim einen Spieler, der Erfahrung, Einsatzbereitschaft und Variabilität vereint. Die Fans dürfen sich auf einen motivierten Neuzugang freuen, der dem Team sofort weiterhelfen kann.