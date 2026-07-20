Neuzugang für das Mittelfeld: Grazer AK verpflichtet Liam Hermesh

Ausgebildet bei Maccabi Haifa, einem der größten Klubs Israels, sammelte Hermesh schon im Nachwuchs Erfahrung in der UEFA Youth League, wo er sechs Spiele bestritt. Über eine Leihe zu Hapoel Afula in die zweite israelische Liga, wo er auf 29 Einsätze und ein Tor kam, führte sein Weg zurück nach Haifa. Für Maccabi Haifa lief er in der ersten israelischen Liga zehnmal auf.
Im Herbst 2025 wagte Hermesh den Schritt ins Ausland und wechselte zu Sheriff Tiraspol. Beim moldauischen Spitzenklub kam der defensive Mittelfeldspieler auf 15 Ligaeinsätze und krönte seine Zeit dort mit dem Gewinn des moldauischen Cups. Im Cup-Finale erzielte er selbst einen Treffer und hatte damit direkten Anteil am Titel.
Insgesamt bringt Hermesh 65 Pflichtspiele mit vier Toren und einer Vorlage mit nach Graz. Als defensiver Mittelfeldspieler liegen seine Stärken im Zentrum: Er erobert Bälle, sichert vor der Abwehr ab und soll dem Spiel der Athletiker die nötige Stabilität geben. Beim GAK trifft der 22-Jährige nun auf die nächste Herausforderung und will sich im österreichischen Oberhaus beweisen.
Tino Wawra, Sportdirektor: „Liam ist laufstark und arbeitet gegen den Ball außergewöhnlich fleißig, genau diese Stabilität wollen wir im Zentrum haben. Mit 22 hat er noch viel Entwicklung vor sich. Dass Ferdinand Feldhofer schon mit einigen israelischen Spielern gearbeitet hat, erleichtert ihm den Start zusätzlich."
Liam Hermesh: „Ich freue mich riesig, Teil dieses großartigen Vereins mit seiner stolzen Tradition zu werden. Ich kann es kaum erwarten, am Platz zu stehen, vor unseren Fans zu spielen und diese besondere Atmosphäre zu erleben. Ich bin überzeugt, dass eine besondere Saison vor uns liegt, und ich verspreche, in jedem Training und in jedem Spiel alles zu geben. Ich brenne darauf, endlich im Stadion aufzulaufen."