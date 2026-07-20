Neuzugang für das Mittelfeld: Grazer AK verpflichtet Liam Hermesh Der GAK 1902 verstärkt das defensive Mittelfeld. Liam Hermesh wechselt fix zu den Athletikern und unterschreibt einen Vertrag bis 2029. Der 22-jährige Israeli bringt trotz seines jungen Alters bereits Auslandserfahrung mit nach Graz. von GAK 1902 · Heute, 21:40 Uhr · 0 Leser

Der 22-jährige israelische Mittelfeldspieler kommt fix nach Graz und unterschreibt bis 2029. – Foto: GAK 1902

Ausgebildet bei Maccabi Haifa, einem der größten Klubs Israels, sammelte Hermesh schon im Nachwuchs Erfahrung in der UEFA Youth League, wo er sechs Spiele bestritt. Über eine Leihe zu Hapoel Afula in die zweite israelische Liga, wo er auf 29 Einsätze und ein Tor kam, führte sein Weg zurück nach Haifa. Für Maccabi Haifa lief er in der ersten israelischen Liga zehnmal auf.

Im Herbst 2025 wagte Hermesh den Schritt ins Ausland und wechselte zu Sheriff Tiraspol. Beim moldauischen Spitzenklub kam der defensive Mittelfeldspieler auf 15 Ligaeinsätze und krönte seine Zeit dort mit dem Gewinn des moldauischen Cups. Im Cup-Finale erzielte er selbst einen Treffer und hatte damit direkten Anteil am Titel. Insgesamt bringt Hermesh 65 Pflichtspiele mit vier Toren und einer Vorlage mit nach Graz. Als defensiver Mittelfeldspieler liegen seine Stärken im Zentrum: Er erobert Bälle, sichert vor der Abwehr ab und soll dem Spiel der Athletiker die nötige Stabilität geben. Beim GAK trifft der 22-Jährige nun auf die nächste Herausforderung und will sich im österreichischen Oberhaus beweisen.