Neuzugang für BFC Preussen: Dikarev ist da

Mit dem Aufstieg in die Regionalliga hat der BFC Preussen nicht nur sportlich für Furore gesorgt – auch personell setzen die Charlottenburger erste Ausrufezeichen: Alexander Dikarev wechselt zur Saison 2025/26 von Viktoria Berlin zum BFC. Der vielseitige Mittelfeldspieler bringt die Erfahrung aus fast 80 Regionalligaspielen mit – und ist damit weit mehr als ein Perspektivspieler.

Dikarev (20) gilt als spielintelligent, laufstark und technisch versiert. In der Saison 2023/24 hatte Viktoria Berlin den damals 18-Jährigen vom VfV Borussia 06 Hildesheim verpflichtet.

Sein Werdegang ist eindrucksvoll: Aus der U19 des VfV Hildesheim direkt in die erste Mannschaft, 31 Einsätze in der Regionalliga Nord in seiner Premierensaison – jetzt folgt der nächste Karriereschritt beim Hauptstadtaufsteiger.