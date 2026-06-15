Neuzugang für Aubing – Gilching-Kapitän Brand wechselt zum SV Wechsel in Fußball-Landesliga von Tobias Huber · Heute, 08:58 Uhr · 0 Leser

Schon immer ein Gilchinger: Marco Brand (r.) verlässt erstmals den TSV. – Foto: Andreas Mayr

Marco Brand, langjähriger Kapitän des TSV Gilching-Argelsried, wechselt zu Landesligist SV Aubing. Grund war für den 28-Jährigen unter anderem fehlende Wertschätzung.

Wenn sich die Fußballer des TSV Gilching-Argelsried am heutigen Montag zum Trainingsauftakt treffen, wird ein an der Talhofstraße sehr bekanntes Gesicht fehlen: Der langjährige Kapitän Marco Brand hat vor wenigen Wochen für Außenstehende völlig überraschend seinen Abschied verkündet, er schließt sich dem Landesligisten SV Aubing an. „Ich möchte mich noch einmal weiterentwickeln, bevor ich meine Fußball-Karriere beende“, sagt der 28-Jährige gegenüber dem Starnberger Merkur. „Das kam für uns super überraschend. Er ist ein starker Verlust für uns, sportlich und menschlich“, sagt TSV-Trainer Christian Rodenwald. Der mit seiner Familie in Gilching lebende Brand begann mit dem Fußballspielen in frühester Kindheit beim TSV und durchlief dort alle Jugendmannschaften. Sein erstes Spiel in der ersten Herrenmannschaft absolvierte der zweikampfstarke Mittelfeldspieler in der Aufstiegssaison zur Landesliga im März 2015 beim 4:3 in Neuried. Danach zählte er schnell zum festen Bestandteil des Kaders. 2022 wurde er zum Spielführer der ersten Mannschaft, folgte auf Maximilian Hölzl. „Der Verein hat mich sportlich und persönlich geprägt. Ich blicke mit großer Dankbarkeit auf die Zeit zurück“, sagt Brand. „Mir ist die Entscheidung, meinen Heimatverein zu verlassen, alles andere als leicht gefallen.“

„Ich habe sogar darüber nachgedacht, meine Karriere zu beenden“ Mit dem Verlauf der vergangenen Saison war er aber nicht zufrieden. „Ich habe sogar darüber nachgedacht, meine Karriere zu beenden“, verrät Brand. Woher diese Unzufriedenheit rührte, kann er nicht genau benennen. Brand zählte weiterhin zu den Leistungsträgern im TSV-Kader. Seine Frau ermunterte ihn jedenfalls, noch einmal eine neue Herausforderung anzunehmen. „Ich hatte das Gefühl, dass vieles in Gilching selbstverständlich geworden ist. Mir hat etwas die Wertschätzung gefehlt“, beklagt der Mittelfeldmann. „Wir haben mit ihm als einem der Letzten gesprochen, auch weil wir um seine Treue wussten“, sagt Rodenwald. Böse ist er seinem Ex-Spieler aber nicht. „Wir wünschen ihm alles Gute. Wenn er das Gefühl hat, dass er noch etwas Neues sehen will, soll er das machen“, sagt der Chefcoach. Brands Nachfolger als Kapitän steht bereits fest: Innenverteidiger Lucas Häusler soll die Rolle übernehmen. „Auf Marcos Position werden wir uns noch nach einer Verstärkung umsehen und diese Lücke im Kader schließen“, teilt Rodenwald mit.