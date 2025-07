Neuzugang Ehlers trifft: Egestorf steht im Bezirkspokal-Achtelfinale

Allerdings musste die Mannschaft von Neu-Coach Markus Klörs zunächst einem Rückstand hinterherlaufen. Michel Schmidt beförderte die Gäste vor der Pause in Führung (37.). Nach dem Seitenwechsel brauchte Neuzugang Christopher Ehlers, der in den vergangenen Jahren jahrelang auf Torejagd für den FC Rosengarten ging, nur sieben Minuten um den Rückstand zu egalisieren.

Anschließend gelang es keiner der beiden Parteien, die Begegnung auf ihre Seite zu ziehen. Nachdem Torschütze Ehlers beim finalen Showdown vom Punkt zunächst an Keeper Carlo Fränkel scheiterte, befand sich Egestorf bereits kurz vor dem Aus. Schließlich gelang es jedoch Fabiano Curia einen Versuch Munsters zu parieren, ein weiterer landete am Querbalken. Dadurch bekam Joker Paul Meister den Matchball und löste das Ticket für die nächste Runde.

Dort empfängt die Klörs-Elf den Landesligisten und Elstorf-Bezwinger TV Jahn Schneverdingen. Damit treffen die Egestorfer auf ihren Ex-Coach Felix Beck, der über vier Spielzeiten am Ahornsweg (2016-2020) an der Seitenlinie stand und anschließend nach Schneverdingen wechselte. Dort führte er den TVJ in die Landesliga und kehrt nun als klarer Favorit an seine alte Wirkungsstätte zurück.