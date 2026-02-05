Neuzugang des SC Oberweikertshofen trifft gegen Karlsfeld

Neuzugang in Oberweikertshofen (v.l.): Dominik Widemann, Jannis Frensch und Fußballchef Martin Steininger. – Foto: SC Oberweikertshofen

Der SC Oberweikertshofen hat sich im zweiten Testspiel 2:2 vom TSV Eintracht Karlsfeld getrennt. Auf dem Karlsfelder Kunstrasenplatz führte der SCO gegen den Landesligisten der Ostgruppe bereits mit 2:0, gab den Vorsprung aber in der Schlussphase noch aus der Hand. Neuzugang Jannis Frensch brachte Oberweikertshofen früh in Führung. Nach gut einer Stunde erhöhte der mitspielende Co-Trainer Maximilian Schuch auf 2:0. In den letzten 20 Minuten kippte die Partie jedoch: Karlsfeld verkürzte per Elfmeter auf 1:2 und kam nach einem Eckstoß noch zum Ausgleich.

„In den ersten 45 Minuten haben wir sehr gut gespielt“, sagte Sportlicher Leiter Dominik Widemann. Zudem habe der SCO zwei Pfostenschüsse verzeichnet. Nach der Pause sei der Rhythmus durch zahlreiche Wechsel verloren gegangen. Insgesamt komme Trainer Paolo Maiolo bei der Mannschaft gut an, seine Herangehensweise passe, so Widemann.