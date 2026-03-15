Neuzugang Ben Gehlken erlöst den Favoriten

In seinem zweiten Spiel für Agathenburg/Dollern gelang Ben Gehlken der Siegtreffer in Immenbeck. – Foto: Verein

Eine, wenn auch etwas glückliche, Revanche ist dem SV Agathenburg/Dollern in Immenbeck gelungen. Im Hinspiel gewann die Eintracht ebenso glücklich mit 2:1. Während die Minikrise der Junge-Elf vorerst zu Ende geht, wartet die Mannschaft von Eintracht-Coach Marvin König auch nach dem siebten Heimspiel auf einen Dreier.

"An der Brune Naht empfing der akut abstiegsgefährdete TSV Eintracht Immenbeck II den Aufstiegsaspiranten aus Agathenburg/Dollern. Die Ausgangslage hätte unterschiedlicher kaum sein können. Der Tabellenzweite zu Gast beim Vorletzten. Bereits in der 3. Minute fiel das entscheidende Tor des Tages. Nach einer Unaufmerksamkeit in der Immenbecker Defensive nutzten die Gäste ihre erste Aktion konsequent aus und gingen früh mit 0:1 in Führung. Damit musste die Eintracht erneut einem sehr frühen Rückstand hinterherlaufen.

Agathenburg/Dollern bis zum Strafraum gut

Die Gastgeber agierten anschließend kompakt und defensiv diszipliniert, was es dem Favoriten schwermachte, gefährlich vor das Tor zu kommen. Agathenburg tat sich lange schwer, Lösungen gegen die gut organisierte Immenbecker Defensive zu finden. Auf der anderen Seite boten sich der Eintracht durch Konter sogar große Möglichkeiten. Zweimal liefen die Immenbecker allein auf das gegnerische Tor zu, konnten die Situationen jedoch aufgrund von Unkonzentriertheiten nicht sauber zu Ende spielen. So blieb es zur Halbzeit beim etwas glücklichen 0:1 aus Sicht der Gäste. Im zweiten Durchgang versuchte Agathenburg/Dollern vermehrt mit schnellen Diagonalbällen das Spiel zu verlagern. Bis zum Strafraum sah das auch immer wieder ordentlich aus, doch spätestens am Sechzehner verteidigte die Eintracht weiterhin geschlossen und konsequent.

Immenbeck drängt, trifft aber nicht

In der Schlussphase wurde die Partie noch einmal hitziger. Spieler und Schiedsrichter verloren kurzzeitig etwas den Faden. Immenbecks Trainer Marvin König sah dabei die Gelbe Karte, nachdem er in einer Druckphase seiner Mannschaft eine aus seiner Sicht klare Ecke reklamierte, die nicht gegeben wurde. Sportlich drängte die Eintracht in den letzten Minuten noch einmal auf den Ausgleich und kam zu mehreren guten Chancen, sich ein mittlerweile verdientes Unentschieden zu sichern. Doch der Ball wollte an diesem Tag nicht mehr über die Linie. So blieb es beim knappen Auswärtssieg für Agathenburg/Dollern, die nach zwei sieglosen Spielen im Aufstiegskampf wieder einen wichtigen Dreier einfahren konnten. Für die Eintracht hingegen bleibt die Situation unverändert schwierig, Abstiegskampf pur."

Trainer Marvin König nach dem Spiel:

„Wir hatten heute mit Agathenburg/Dollern einen Gegner zu Gast, der am Ende auch in die Kreisliga aufsteigen wird. Trotzdem haben wir alles auf dem Platz gelassen, um hier in Schlagdistanz zu bleiben, und das ist uns bis zum Schluss gelungen. Auch wenn es verrückt klingt: Wenn wir heute nur jede zweite unserer guten Chancen sauber zu Ende spielen, gewinnen wir dieses Spiel am Ende vielleicht sogar. Wenn man oben steht, gewinnt man solche Spiele, und unten eben nicht. Trotzdem ein Kompliment an meine Mannschaft, die heute einen Schritt nach vorne gemacht hat. Und Glückwunsch an Agathenburg", so Eintracht-Trainer Marvin König.

Schiedsrichter: Niclas Cohrs - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Ben Gehlken (3.)