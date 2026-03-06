Neuzugang beim TSV Stelle: Nora Klann verstärkt die Defensive

Der TSV Stelle kann ein neues Gesicht in seinen Reihen begrüßen: Nora Klann schließt sich dem Team an und bringt dabei viel Erfahrung mit. Das gab der Landesliga-Dritte via Instagram preis..

Die 27-Jährige ist in der Abwehr zuhause und spielt bereits seit 2002 Fußball. In ihrer bisherigen Laufbahn stand sie unter anderem für den VfL Maschen, TuS Fleestedt, Birkenhead United AFC sowie den SC Alstertal-Langenhorn auf dem Platz.

Der Kontakt zum TSV Stelle kam über frühere Verbindungen zustande. „Ich kannte den TSV Stelle schon aus meiner Zeit beim TuS Fleestedt und jetzt wohne ich quasi um die Ecke. Außerdem ist mein Onkel beim TSV Stelle aktiv und hat gefragt, ob ich nicht Lust habe, bei Stelle wieder mit dem Fußball anzufangen.“