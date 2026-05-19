Neuzugang beim TSV Rothwesten: David Matokovic verstärkt den TSV von Ulli Siewert · Heute, 11:08 Uhr · 0 Leser

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Der TSV Rothwesten kann den nächsten Neuzugang für die Saison 2026/27 präsentieren: David Matokovic wechselt vom TSV Holzhausen nach Rothwesten und wird künftig das Trikot des TSV tragen. Mit Matokovic gewinnt der TSV einen ambitionierten Spieler hinzu, der bereits in Holzhausen mit starken Leistungen auf sich aufmerksam machen konnte. Die Verantwortlichen sehen in ihm eine wichtige Verstärkung für den Kader und freuen sich über den gelungenen Transfer.

David Matokovic bringt neben seiner fußballerischen Qualität auch eine hohe Einsatzbereitschaft und Mentalität mit, Eigenschaften, die hervorragend zur Mannschaft und zur Philosophie des TSV Rothwesten passen. Bereits in den ersten Gesprächen wurde deutlich, dass der Wechsel für beide Seiten eine spannende Perspektive bietet. Die sportliche Leitung zeigt sich überzeugt, dass sich Matokovic schnell in die Mannschaft integrieren und sportlich weiterentwickeln wird. Durch seine Art auf und neben dem Platz soll er zusätzliche Impulse in das Team bringen und den Konkurrenzkampf innerhalb des Kaders weiter beleben.