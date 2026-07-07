Neuzugang beim TSV Kronshagen: Milo Sankowski kommt vom FC Kilia Kiel von Ismail Yesilyurt · Heute, 14:32 Uhr · 0 Leser

Milo Sankowski Neuzugang beim TSV Kronshagen. – Foto: TSV Kronshagen

Der TSV Kronshagen verstärkt seinen Kader für die kommende Saison in der Landesliga Schleswig Vom Oberligisten Kilia Kiel wechselt der offensive Mittelfeldspieler Milo Sankowski an den Kieler Stadtrand. Mit diesem Transfer gelingt den Kronshagenern ein weiterer Coup nach der Verpflichtung von Laurynas Kulikas, der die Ambitionen des Teams für die neue Spielzeit deutlich auf eine andere Stufe stellt.

Verstärkung mit Oberliga-Erfahrung Sankowski, der beim FC Kilia Kiel als technisch versierter Akteur auf sich aufmerksam machte, bringt nicht nur eine exzellente Ausbildung mit, sondern auch die Erfahrung aus der Oberliga Schleswig-Holstein bei der zweiten Mannschaft. Der 21-jährige Offensiv-Allrounder gilt als beidfüßiger Stratege, der sowohl als „Zehner“ hinter den Spitzen als auch in hängender Rolle agieren kann. Eine Verletzung bremste den 1,92 Meter großen Spieler bei seinem Engagement ab Sommer 2024 bei Kilia ein wenig aus. Yamak: „Sportlich und menschlich eine echte Verstärkung“ Beim TSV Kronshagen ist die Freude über den Neuzugang, der seine Jugendzeit unter anderem beim SC Weiche Flensburg 08 verbrachte, groß. Cheftrainer Coskun Yamak sieht in Sankowski einen Baustein, der perfekt in das Anforderungsprofil des Vereins passt: „Wir freuen uns sehr, dass sich Milo Sankowski für unseren Weg entschieden hat. Mit ihm gewinnen wir einen Spieler, der eine hervorragende fußballerische Ausbildung genossen hat und bereits jetzt über eine hohe Qualität verfügt.“

Yamak hebt dabei besonders die Mentalität des 1,92 Meter großen Mittelfeldspielers hervor: „Gleichzeitig bringt er den Ehrgeiz, die Mentalität und die Bereitschaft mit, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Genau diese Mischung passt hervorragend zu unserer Mannschaft. Wir sind überzeugt, dass Milo sportlich und menschlich eine echte Verstärkung für unser Team sein wird und freuen uns auf die gemeinsame Zeit.“ Neuer Fokus in Kronshagen Für den jungen Offensivspieler, der zuvor unter anderem im Nachwuchsbereich des SC Weiche Flensburg 08 ausgebildet wurde, ist der Wechsel zum TSV Kronshagen ein bewusster Schritt, um eine tragende Rolle in einem ambitionierten Umfeld einzunehmen. Die Fans des TSV dürfen sich auf einen Spieler freuen, der das Spiel mit seiner Übersicht lenken und durch seine physische Präsenz sowie seine Abschlussstärke neue Akzente in der Offensive setzen wird.