Neuzugang beim SfN Vechta: Offensivtalent wechselt von JFV Rehden

Imwalle, der in der laufenden Saison zwei Einsätze für die U19 von Rehden absolvierte, wird beim SfN sowohl in der ersten Herrenmannschaft als auch in der A-Jugend zum Einsatz kommen. Der Verein betont damit seine Strategie, junge Talente behutsam an den Herrenbereich heranzuführen und ihnen gleichzeitig Spielpraxis auf hohem Jugendniveau zu ermöglichen.

Mit dem Wechsel setzt der Verein auf eine langfristige Entwicklungsperspektive. Imwalle soll mittelfristig eine tragende Rolle in der Offensive übernehmen, erhält aber zunächst weiterhin Spielzeit in der A-Jugend, wo er nach Angaben des Vereins „ebenfalls eine wichtige Aufgabe übernehmen“ wird.

Für den Traditionsklub aus Vechta ist der Transfer ein weiteres Signal in Richtung Nachwuchsförderung. Am Bergkeller freut man sich auf die Zusammenarbeit mit dem jungen Offensivspieler: „Willkommen am Bergkeller, Luca“, so der abschließende Gruß in der Mitteilung.