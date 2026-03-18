Neuzugang beim SC Lüstringen

Der SC Lüstringen hat einen weiteren Neuzugang für die Kreisliga Osnabrück vermeldet.
Mit Salah Alhajji verstärkt ein flexibel einsetzbarer Spieler den Kader, der vor allem auf der rechten Seite sowohl offensive als auch defensive Aufgaben übernehmen kann.
Nach Angaben des Vereins bringt Alhajji die gewünschte Dynamik mit und soll die Mannschaft variabler machen. Bereits in der Jugend machte er unter Trainer Can Özalp und Co-Trainer Gentrit Bujupi mit konstanten Leistungen und entsprechenden statistischen Werten auf sich aufmerksam.
Ein bereits geplanter Wechsel in die A-Jugend der Westfalenliga kam jedoch nicht zustande. Grund dafür war eine schwere Verletzung, die den nächsten Karriereschritt verhinderte und eine längere Pause vom Fußball nach sich zog.
Nun kehrt Alhajji in den Spielbetrieb zurück. Beim SC Lüstringen erhofft man sich, dass er nach überstandener Verletzung an seine früheren Leistungen anknüpfen kann. Der Verein zeigte sich erfreut über die Verpflichtung und blickt mit Interesse auf die weitere Entwicklung des Spielers.