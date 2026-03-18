Neuzugang beim SC Lüstringen - Salah Alhajji - – Foto: SC Lüstringen

Der SC Lüstringen hat einen weiteren Neuzugang für die Kreisliga Osnabrück vermeldet.

Mit Salah Alhajji verstärkt ein flexibel einsetzbarer Spieler den Kader, der vor allem auf der rechten Seite sowohl offensive als auch defensive Aufgaben übernehmen kann.

Nach Angaben des Vereins bringt Alhajji die gewünschte Dynamik mit und soll die Mannschaft variabler machen. Bereits in der Jugend machte er unter Trainer Can Özalp und Co-Trainer Gentrit Bujupi mit konstanten Leistungen und entsprechenden statistischen Werten auf sich aufmerksam.