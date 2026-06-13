– Foto: TJ

Mit Miguel Behschad dürfen wir einen Neuzugang beim FC Wahnhausen begrüßen.

Nach einer längeren Pause vom Vereinsfußball, die studienbedingt war, möchte Miguel nun wieder angreifen und auf dem Platz durchstarten. Umso mehr freuen wir uns, dass er künftig das Trikot des FC Wahnhausen tragen wird.

Miguel bringt fußballerische Qualität, neue Impulse und jede Menge Motivation mit. Wir sind gespannt auf die gemeinsame Zeit und freuen uns, ihn in unseren Reihen zu haben.