Neuzugang beim FC Alte Haide DSC München: Erik Alessandro

Wir freuen uns, die Verpflichtung von Erik Alessandro bekanntzugeben, einem vielversprechenden Innenverteidiger, der ab sofort das Team des FC Alte Haide verstärkt.

Erik Alessandro wurde am 13. August 1997 geboren und bringt eine internationale Herkunft mit, da er halb Italiener und halb Schwede ist. Geboren und aufgewachsen in Frankfurt am Main, hat Erik seine fußballerische Ausbildung in der Region durchlaufen.