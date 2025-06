Neuzugang beim FC Alte Haide DSC München: Azbir Samir Darwesh

Mit Samir Azbir begrüßt der FC Alte Haide‑DSC München einen weiteren vielversprechenden Defensivspieler in seinen Reihen. Der 21-jährige Innenverteidiger bringt nicht nur Robustheit und Spielverständnis mit, sondern auch eine besondere Geschichte – denn er kehrt zu seinem fußballerischen Heimatverein zurück, bei dem seine Karriere einst begann.

Samir Azbir, geboren am 30. August 2003, absolvierte seine erste Saison 2014/15 in der Jugend des FC Alte Haide, bevor er ab der C-Jugend neue Wege einschlug: Über Stationen bei der SpVgg Altenerding (BOL) sammelte er wichtige Erfahrung auf anspruchsvollem Leistungsniveau. Dabei entwickelte er sich sportlich wie persönlich stetig weiter und formte sich zu einem abgeklärten, zweikampfstarken Innenverteidiger mit gutem linkem Fuß – ein seltenes Profil in der Defensive.