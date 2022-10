Neuzugang beim Bezirksliga-Aufsteiger SV Ahlerstedt/Ottendorf II Timon Karnstädt kommt aus der Dritten hoch

Timon Karnstädt wechselte zur aktuellen Saison aus der Jugend des JFVA/O/B/H/H in die 3. Herren des SV Ahlerstedt/Ottendorf. Dort erzielte er in der 1. Kreisklasse Stade in vier Spielen ein Tor und gab zwei Vorlagen.

Karnstädt selbst äußerte sich bei Facebook wie folgt zu seinem Wechsel in die Zweite: "Schon in der Jugend wollte ich immer bei A/O spielen. Nachdem ich fast ein Jahr während meiner Jugendzeit bei der Mannschaft mit trainiert habe und auch schon viele Leute privat kenne, hat sich meine Entscheidung festgesetzt. Ich möchte mich fußballerisch verbessern und mit der Mannschaft viele Siege holen."