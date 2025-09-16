Kaan Kurt im Dress von 1860 München. – Foto: Eibner/Heike Feiner

Neuzugang bei SF Lotte: Einst Top-Talent bei Borussia Mönchengladbach Regionalligist Sportfreunde Lotte legt nochmal nach. Verlinkte Inhalte Regionalliga West SF Lotte Kaan Kurt

Der vereinslose Kaan Kurt wurde unter Vertrag genommen. In der vergangenen Saison stand der 23-Jährige beim Nord-Regionalligisten Holstein Kiel II unter Vertrag. Der langjährige Mönchengladbacher Junioren-Spieler, der mit 18 Jahren einen Profi-Vertrag bei den Fohlen unterschrieb, war zuvor in der 3. Liga bei 1860 München aktiv.

“Kaan ist ein technisch top ausgebildeter und sehr versierter Spieler, auf den wir uns freuen. Er wird unserer Mannschaft im Zentrum Stabilität geben und seine fußballerische Klasse einbringen", so SFL-Coach Fabian Lübbers. Kurt sagt: “Wir hatten ein gutes Gespräch, das mir ein positives Gefühl gegeben hat. Ich habe Bock, wieder auf dem Platz zu stehen und der Mannschaft zu helfen. Ich kann es kaum abwarten, zu spielen - ob schon am morgigen Mittwoch oder am Samstag.”

Kurt durchlief die Jugend von Borussia Mönchengladbach und gehörte in der Spielzeit 2019/20 sogar zum Bundesliga-Kader von Marco Rose, nachdem er im Sommer 2018 im Alter von 18 Jahren einen Profivertrag unterschrieben hatte. Letztlich gelang der Sprung in die Bundesliga-Mannschaft nicht. 95 Einsätze absolvierte er für die Gladbacher U23 in der Regionalliga West und stand auch stets im Blickfeld der Deutschen U-Nationalmannschaften, für die er von der U15 bis zur U20 in 21 Partien zum Einsatz kam.