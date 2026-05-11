❤️🤍 NEUZUGANG BEI FATIHSPOR

Fatihspor hat sich für die Saison 2026/2027 offensiv enorm verstärkt! Der neue Transfer Hatim Bentaleb sorgt schon jetzt für große Begeisterung bei den Fans.

Der 31 jährige Stürmer, bekannt unter dem Spitznamen „Benta“, bringt mit seiner Körpergröße von 190 cm, seinem beidfüßigen starken Abschluss und seiner Präsenz im Strafraum alles mit, was ein moderner Angreifer braucht. Er gilt als ständige Gefahr für jede Defensive und als Spieler, der Spiele im Alleingang entscheiden kann.

Seine bisherigen Karrierezahlen sprechen für sich:

⚽ 179 Spiele

🎯 144 Tore

🅰️ 32 Assists