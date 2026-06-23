Neuzugang bei der SGM Heuberg – Adrian Schütz kommt als Torspieler

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Die SGM Heuberg freut sich über die Verpflichtung von Adrian Schütz als neuen Torhüter. Der junge Spieler kommt von der SGM Neufra/Bronnen und bringt zuvor Erfahrungen beim FC Winterlingen und TSV Straßberg mit.

Adrian selbst sagt zu seinem Wechsel:

"Manchmal ist der nächste Schritt gar nicht weit entfernt. Der Wechsel in den Nachbarort ist für mich die perfekte Gelegenheit für eine neue Herausforderung mit einer geilen Truppe. Die Mannschaft und das Umfeld haben mir sofort ein gutes Gefühl gegeben. Ich freue mich, mit den Jungs auf dem Platz zu stehen und alles zu geben."