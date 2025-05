Neuzugang bei der SG: Finn Buttler verstärkt Team und Betreuerstab

Die SG Solvay/Umkirch freut sich, mit Finn Buttler einen vielversprechenden Neuzugang für die kommende Saison präsentieren zu dürfen. Der 22-jährige Stürmer wechselt vom Freiburger FC zur SG und bringt nicht nur sportliche Qualität mit, sondern auch wertvolles Fachwissen abseits des Platzes.

Seine fußballerische Ausbildung durchlief Finn in der B- und A-Jugend des Bahlinger SC, wo er sowohl in der Verbands- als auch in der Oberliga wichtige Erfahrungen sammeln konnte. Zuletzt spielte er in der U23 des Freiburger FC.