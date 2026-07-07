Neuzugang aus Schweden: Malachowski Thorell wechselt zum FC Basel

– Foto: FC Basel

Ludwig Malachowski Thorell entstammt der Nachwuchsabteilung von IF Brommapojkarna. Der Club aus dem Stockholmer Stadtteil Bromma gilt mit rund 4000 aktiven Fussballern als der grösste Fussballverein Europas. Über den AFC Eskilstuna und Sandvikens IF fand der schwedisch-polnische Doppelbürger den Weg zu Mjällby AIF und gewann mit den Südschweden im vergangenen Jahr überraschend die schwedische Meisterschaft. Bei diesem Titelgewinn spielte Malachowski Thorell eine Schlüsselrolle und gehörte zu den Publikumslieblingen. Und auch beim Cuspieg Mjällbys in diesem Frühjahr stand er im Final gegen Hammarby IF fast über die gesamte Spielzeit auf dem Feld.

Umso mehr freut es den FCB nun, dass er den 23-fachen schwedischen Nachwuchsinternationalen von einem Wechsel ans Rheinknie überzeugen und sich dabei gegen durchaus namhafte Konkurrenz, unter anderem aus Top-5-Ligen, durchsetzen konnte.

Ludwig Malachowski Thorell: «Für mich wird mit der Unterschrift in Basel ein Traum wahr, ich kann es kaum erwarten, bis es losgeht. Es ist eine grosse Ehre und ein toller Schritt für mich, zum FCB zu wechseln, der Club hat eine stolze Geschichte mit vielen herausragenden ehemaligen Spielern. Mich selber würde ich als technisch versierten Mittelfeldspieler bezeichnen. Ich werde versuchen, viele Räume zu bespielen, meinen Teamkollegen in jeder Situation zu helfen und mit dem Ball möglichst direkt gegen vorne zu agieren.»