Neuzugang aus Sachsen-Anhalt für RWO

Lukas Halangk wird künftig im Stadion am Niederrhein auflaufen. Der Flügelspieler wechselt aus der Regionalliga Nordost zu Rot-Weiß Oberhausen in die Regionalliga West.

Der 21 Jahre junge Außenbahnspieler hat schon viele Jahre für den Halleschen FC auf dem Buckel. von der Jugend des HSC hat er den Sprung in den Drittliga-Kader geschafft und dort in den ersten drei Jahren Fuß fassen können. Dann folgte eine Saison Regionalliga, ehe er jetzt den Schritt nach Oberhausen wagt. Beim HSC kommt der Schienenspieler in der vergangenen Saison auf 30 Einsätze, in denen er einen Treffer und vier Assists markieren konnte.

„Er kann auf beiden Flügeln agieren“