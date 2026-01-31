Neuzugang aus Profi-Dunstkreis: U19 Bundesligaspieler für den LSK

– Foto: Lennart Blömer

Der Fußball-Oberligist Lüneburger Sport Klub Hansa hat auf dem Transfermarkt ein weiteres Mal zugeschlagen. Der LSK sichert sich die Dienste eines Nachwuchsspielers vom VfL Osnabrück, der sogar die Vorbereitung und zwei Testspiele mit dem Drittliga-Team der Lila-Weißen bestritt.

Nevio Scheuer ist im offensiven Mittelfeld zu Hause, trainierte mit der Lizenzmannschaft Osnabrücks und lief in der A-Jugend-Bundesliga-Mannschaft der Niedersachsen auf. „Ich habe die Vorbereitung bei den Profis mitgemacht und zwei Testspiele bestritten“, verrät Scheuer gegenüber den Vereinskanälen der Salzstädter.

Der Grund nach anderthalb Jahren nach Lüneburg zurückzukehren sei demnach die Nähe zur Familie gewesen. Der 18-Jährige lief im Nachwuchs außerdem für den TuS Barendorf, JSG Ilmenautal und beim JFV Lüneburg auf, bevor er sich Osnabrück anschloss. Für die U19 des VfL lief Scheuer insgesamt 27-mal in der Junioren-Bundesliga auf und erzielte drei Treffer. Zuletzt war der Winter-Neuzugang mit seinem neuen Klub bereits im Wintertrainingslager im Emsland, wo er seine neuen Teamkollegen bereits besser kennenlernte.