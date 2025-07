Neuzugang aus Hutthurm: Schalding II verstärkt sich mit Kühberger

Schaldings Spielerrrainer Manuel Mörtlbauer und sein Team zeigen sich hocherfreut über die Verpflichtung des Routiniers, der nach einer langen Verletzungspause nun wieder voll angreifen will. "Als Trainerteam freuen wir uns sehr, so einen Spieler bei uns willkommen zu heißen. Wir sind überzeugt, dass er unsere junge Mannschaft sowohl sportlich als auch menschlich weiterbringen wird“, erklärt Mörtlbauer und hebt besonders die Führungsqualitäten des Neuzugangs hervor: "Matthias bringt nicht nur Qualität auf dem Platz mit, sondern übernimmt auch Verantwortung daneben – genau das, was wir gesucht haben.“





Kühberger, der in den vergangenen Monaten von einem Kreuzbandriss ausgebremst wurde, hat im Training einen starken Eindruck hinterlassen. Der Ex-Hutthurmer soll ein wichtiger Baustein in der Weiterentwicklung der blutjungen Mannschaft werden. "Er weiß, wie Herrenfußball funktioniert, und das wird unserem Team guttun“, ist Manuel Mörtlbauer überzeugt. Auch Matthias Kühberger selbst zeigt sich voll motiviert: "Ich freue mich auf die neue Aufgabe und darauf, die junge Mannschaft zu unterstützen. Für mich ist es wichtig, wieder Spielpraxis zu sammeln und gleichzeitig meine Führungsrolle auf und neben dem Platz auszufüllen.“





Die U23 des Bayernligist feierte nach dem Wiederaufstieg in die Bezirksliga am vergangenen Sonntag ihren ersten Saisonsieg. Gegen die bis dato verlustpunktfreie SpVgg Ruhmannsfelden glückte nach einer in allen Belangen überzeugenden Vorstellung ein verdienter 2:0-Heimerfolg, der die Grün-Weißen deutlich optimistischer in die Zukunft blicken lässt.