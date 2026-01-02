Neuzugang aus der Regionalliga! Firrel verstärkt die Defensive

Der Landesligist GW Firrel hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und wird die Defensive erheblich verstärken. Bislang kassiert Firrel in 14 Partien 45 Gegentore und stellt damit die zweitschwächste Defensive der Liga.

Neuzugang Michel Leon Hahn wird definitiv helfen, diese Statistik aufzubessern. Der 27-Jährige wurde beim SV Werder Bremen ausgebildet und war dort bis zur U19 Stammspieler. Seit der Saison 17/18 stand der Abwehrspieler für Jeddeloh unter Vertrag und kommt auf 169 Spiele in der Regionalliga, wobei er neun Tore erzielte.

Jeddeloh steht aktuell auf dem vierten Rang der Regionalliga Nord mit acht Punkte Abstand auf den Ligaprimus SV Meppen. Allerdings hat man noch ein Spiel in der Hinterhand. Hahn stand dabei in sechs Partien auf dem Feld, jedoch nur bei der 0:4-Pleite gegen Meppen in der Startelf. Hinzu kommt ein längerer Joker-Einsatz beim Pokal-Coup gegen den Drittligisten VfL Osnabrück.