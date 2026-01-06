Neuzugang aus der Oberliga! Verteidiger im Anflug

Der Landesligist BSC Acosta kann nach zwei Abgängen nun den ersten Zugang verzeichnen. Das gab auch der abgebende Verein, MTV Wolfenbüttel, via Instagram bekannt..

Der 1,87 Meter große Abwehrspieler Antonio Diana trug bereits in der Saison 2019/20 das Trikot der Lessingstädter und kehrte nach einem Jahr bei den Freien Turnern Braunschweig im Sommer 2021 an die Oker zurück. Insgesamt kam der heute 26-Jährige auf 44 Pflichtspiele für den MTV – darunter 18 Oberliga- und 24 Landesligaeinsätze für Wolfenbüttel sowie zwei Partien im Niedersachsenpokal der Amateure. In der Landesliga war Diana auch für den TSC Vahdet Braunschweig in der Saison 18/19 aktiv und agierte als Stammspieler.

Die vergangenen zweieinhalb Jahre verliefen für den Lebenstedter sportlich unglücklich. Zunächst setzte ihn in der Spielzeit 2023/24 eine Schambeinentzündung außer Gefecht, ehe ihn im August 2024 eine Schultereckgelenksprengung für weitere neun Monate stoppte. In der laufenden Saison kam Diana lediglich in den Begegnungen gegen den Heeslinger SC (0:1) sowie zwei Wochen später gegen den BSV Rehden (0:2) zum Einsatz.