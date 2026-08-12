Neuzugang aus der Landesliga für Schweinhütt Ludwig Weinberger wechselt nach einem kurzen Engagement beim TSV Bogen zum ambitionierten A-Klassisten, der sich zudem mit Frantisek Strnad verstärkt hat von Thomas Seidl · Heute, 15:50 Uhr · 0 Leser

Ludwig Weinberger (rechts im weiß-roten Trikot) läuft künftig für die SpVgg Schweinhütt auf – Foto: Helmut Weiderer

In der Vorsaison gab die SpVgg Schweinhütt in der A-Klasse Regen am letzten Spieltag noch die bereits sicher geglaubte Vizemeisterschaft aus der Hand und beraubte sich damit selbst um eine mögliche Aufstiegschance. In die aktuelle Runde ist die Truppe von Chefanweiser Markus Dengler gut gestartet und kann nun eine Neuverpflichtung vermelden, die sich sehen lassen kann.



Vom Landesligisten TSV Bogen zieht es Ludwig Weinberger zu den Grün-Weißen. Der 22-jährige Offensivmann kam erst im Juni vom SC Zwiesel zu den Rautenstädtern, bei denen er im bisherigen Saisonverlauf jedoch nur zu drei Kurzeinsätzen kam. Für die Glasstädter machte Weinberger 40 Kreisliga-Einsätze und konnte sich dabei 16-mal in die Torschützenliste eintragen. Bereits seit ein paar Wochen kickt außerdem der im tschechischen Grenzort Železná Ruda lebende Frantisek Strnad für die Spielvereinigung. Der 25-Jährige ist im Defensivbereich variabel einsetzbar und hatte in der Region schon ein paar Stationen. Unter anderem durfte der Neu-Schweinhütter in der Saison 2021/2022 beim 1. FC Bad Kötzing etwas Landesliga-Luft schnuppern.

"Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir mit Ludwig Weinberger und Frantisek Strnad gleich zwei sehr gute Spieler für uns gewinnen konnten. Mit Ludwig kommt ein Spieler zu uns, der bereits beim SC Zwiesel und zuletzt beim TSV Bogen in der Landesliga höherklassige Erfahrungen sammeln konnte. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Qualität eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft übernehmen kann", meint Schweinhütts Sportlicher Leiter Alexander Wurzer, der auch von den Fähigkeiten von Strnad vollumfänglich überzeugt ist: "Frantisek ist eine echte Verstärkung für uns. Neben seiner fußballerischen Klasse bringt er auch die notwendige Einstellung und den Ehrgeiz mit, die wir uns für unser Team wünschen."







Der Funktionär blickt dem weiteren Saisonverlauf - auch aufgrund der Transfers - erwartungsfroh entgegen: "Wir sind überzeugt, dass beide Spieler menschlich wie sportlich hervorragend zu unserem Team passen und uns auf unserem weiteren Weg sofort weiterhelfen werden. Mit diesen beiden Transfers setzen wir unseren eingeschlagenen Weg konsequent fort. Wir wollen eine Mannschaft aufbauen, die sportlich ambitioniert ist, als Einheit auftritt und gemeinsam erfolgreich ist.