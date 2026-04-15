Neuzugang aus der B-Juniorinnen

Aus unserer eigenen B-Juniorinnen Mannschaft stößt Felizitas Cicil Bartock im Sommer zum Kader der Landesliga-Damen.
Die erst 15jährige Mittelfeldspielerin spielt seit ihrem neunten Lebensjahr Fußball und trainiert aktuell schon im Damenbereich mit. Außerdem ist sie seit einem Jahr auch im Jugenbereich als Trainerin beim TuS tätig.
„Ich möchte ab Sommer mit dem Team zusammen auf dem Platz stehen und möglichst viele Erfolge feiern.“ So die Vördenerin.
„Mit Cicil bekommen wir eine junge Spielerin, die mit ihren Willen und Ehrgeiz besticht. Außerdem bin ich mir sicher, das sie sich bei uns kontinuierlich weiterentwickeln wird.“ (Trainer Markus Gertz)