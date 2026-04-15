Neuzugang aus der B-Juniorinnen

Aus unserer eigenen B-Juniorinnen Mannschaft stößt Felizitas Cicil Bartock im Sommer zum Kader der Landesliga-Damen.

Die erst 15jährige Mittelfeldspielerin spielt seit ihrem neunten Lebensjahr Fußball und trainiert aktuell schon im Damenbereich mit. Außerdem ist sie seit einem Jahr auch im Jugenbereich als Trainerin beim TuS tätig.