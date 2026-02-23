🔥 Neuzugang aus dem Ort: Paul Bergs! 🔥

Wir freuen uns, mit Paul Bergs einen Schophovener beim FC Victoria Pier 1910 Schophoven e.V. begrüßen zu dürfen! 💪⚽️
Paul war zuletzt im Jugendbereich aktiv und hat dort bereits gezeigt, dass er weiß, wo das Tor steht: In seiner Jugendbilanz stehen 40 Spiele, 29 Tore und 3 Assists – u. a. aus seiner Zeit bei Jugendsport Wenau.
Jetzt geht’s für ihn den nächsten Schritt in den Seniorenbereich – und wir sind überzeugt, dass er mit seiner Einstellung, seinem Fleiß und seiner Lust auf Entwicklung schnell bei uns ankommen wird.
Willkommen bei der Victoria, Paul!
Schön, dass du dabei bist – auf viele starke Aktionen in Schwarz & Rot. 🖤❤️
📸 v. l. n. r.: Geschäftsführer Hagen Freialdenhoven, Paul Bergs, Trainer Kai Schiefbahn