🔥 Neuzugang aus dem Ort: Paul Bergs! 🔥

Wir freuen uns, mit Paul Bergs einen Schophovener beim FC Victoria Pier 1910 Schophoven e.V. begrüßen zu dürfen! 💪⚽️

Paul war zuletzt im Jugendbereich aktiv und hat dort bereits gezeigt, dass er weiß, wo das Tor steht: In seiner Jugendbilanz stehen 40 Spiele, 29 Tore und 3 Assists – u. a. aus seiner Zeit bei Jugendsport Wenau.