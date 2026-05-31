Neuzugang aus Bohmte

Von der SG Bohmte/Ostercappeln kommt Kim Ivemeyer zum TuS und verstärkt ab Sommer unsere erste Mannschaft.

Von 2009-2019 spielte die 23jährige in Bad Essen und wechselte anschließend nach Bohmte wo sie eine Menge Erfahrung in Bezirks- und Landesliga sammeln konnte.