Neuzugang aus Bohmte

Von der SG Bohmte/Ostercappeln kommt Kim Ivemeyer zum TuS und verstärkt ab Sommer unsere erste Mannschaft.
Von 2009-2019 spielte die 23jährige in Bad Essen und wechselte anschließend nach Bohmte wo sie eine Menge Erfahrung in Bezirks- und Landesliga sammeln konnte.
„Ich möchte nach meiner Knieverletzung im Sommer wieder voll durchstarten, mich von Spiel zu Spiel weiter entwickeln, viele Erfolge mit dem Team feiern und einfach Spaß haben.“ so die Außenbahnspielerin.
„Mit Kim bekommen wir eine talentierte Spielerin die außen defensiv und offensiv einsetzbar ist und uns beim Probetraining schon viel von ihrem Potenzial zeigen konnte.“ so Trainer Markus Gertz.