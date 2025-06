Neuzugang auf der TW Position, die 08er verpflichten Reserve Keeper

🧤Steve Hamann - Einer für alles, einer auf den wir bauen können! Mit Steve Hamann begrüßen wir einen echten Allrounder in unseren Reihen. Der 23-Jährige kommt vom TSV Hümme und war dort zuletzt in der Kreisliga B aktiv. Steve ist auf dem Platz flexibel einsetzbar, bei uns liegt der Fokus künftig auf der Torwartposition. Aber vor allem abseits des Spielfelds ist er schon jetzt ein Gewinn: ein ruhiger, positiver und einfach netter Typ.

Trainer Rainer schätzt ihn sehr: „Steve ist ein Spieler, den ich menschlich unglaublich hoch einschätze. Er ist zuverlässig, engagiert und bringt genau die Einstellung mit, die wir in der Mannschaft brauchen.“ Auch sportlich ist er vielseitig einsetzbar – genau das macht ihn so wertvoll. „Er kann in der kompletten Defensive spielen und hat Erfahrung im Tor gesammelt. Das macht ihn zu einem echten Backup mit Perspektive.“