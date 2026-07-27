Neuzugang auf der Trainerbank! von Hannes Grochow · Heute, 15:48 Uhr · 0 Leser

Die SG Pfofeld/Theilenhofen stellt die Weichen für die Zukunft: Christian Leibhard verstärkt ab sofort das Trainerteam unserer 1. Mannschaft. Bereits zum Ende der vergangenen Saison hat Johannes Meyer die sportliche Leitung darüber informiert, dass er sein Traineramt zur Winterpause der Saison 2026/2027 aus beruflichen Gründen niederlegen wird. Mit seiner Arbeitsstelle in Erlangen lässt sich der zeitliche Aufwand leider nicht mehr mit der Trainertätigkeit vereinbaren.

Bis zur Winterpause werden Johannes Meyer und Christian Leibhard die Mannschaft gemeinsam betreuen. Anschließend übernimmt Christian die Verantwortung als Cheftrainer. Mit Christian gewinnen wir einen erfahrenen Fußballfachmann. Er war viele Jahre als Spieler beim TSV Weißenburg in der Landesliga tätig und konnte dort in der vergangenen Saison als Interimstrainer den Klassenerhalt sichern. Diese Erfahrung und seine Kompetenz werden unsere Mannschaft bereichern.