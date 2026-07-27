Neuzugang auf der Trainerbank!

Die SG Pfofeld/Theilenhofen stellt die Weichen für die Zukunft: Christian Leibhard verstärkt ab sofort das Trainerteam unserer 1. Mannschaft.
Bereits zum Ende der vergangenen Saison hat Johannes Meyer die sportliche Leitung darüber informiert, dass er sein Traineramt zur Winterpause der Saison 2026/2027 aus beruflichen Gründen niederlegen wird. Mit seiner Arbeitsstelle in Erlangen lässt sich der zeitliche Aufwand leider nicht mehr mit der Trainertätigkeit vereinbaren.
Bis zur Winterpause werden Johannes Meyer und Christian Leibhard die Mannschaft gemeinsam betreuen. Anschließend übernimmt Christian die Verantwortung als Cheftrainer.
Mit Christian gewinnen wir einen erfahrenen Fußballfachmann. Er war viele Jahre als Spieler beim TSV Weißenburg in der Landesliga tätig und konnte dort in der vergangenen Saison als Interimstrainer den Klassenerhalt sichern. Diese Erfahrung und seine Kompetenz werden unsere Mannschaft bereichern.
Ein großes Dankeschön gilt Johannes Meyer, der unsere SG in der vergangenen Saison zur punktetechnisch erfolgreichsten Spielzeit seit Bestehen der Spielgemeinschaft geführt hat. Umso mehr freut es uns, dass Johannes der Mannschaft auch künftig als wichtiger Spieler erhalten bleibt.
Auch Thomas Czellnik wird sein Amt als Co-Trainer niederlegen, um sich wieder voll auf seine Rolle als Spieler zu konzentrieren.
🙏 Danke, Thomas, für deinen großen Einsatz, dein Engagement und die hervorragende Zusammenarbeit!
🙏 Johannes, wir wünschen dir bis zur Winterpause weiterhin ein glückliches Händchen an der Seitenlinie und natürlich auch in Zukunft viel Erfolg auf dem Platz!
⚽ Lieber Christian, herzlich willkommen bei der SG Pfofeld/Theilenhofen! Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit und wünschen dir sportlich viel Erfolg, eine erfolgreiche Zusammenarbeit und viele unvergessliche Momente – auf und neben dem Platz.
Auf eine erfolgreiche Zukunft!