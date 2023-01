Neuzugang am Weinberg Der TSV Neudrossenfeld wird kurz vor Ablauf der Transferfrist noch einmal aktiv und verpflichtet Patrick Weimar von der SpVgg Bayreuth

In den vergangenen Jahren war der "Ur-Altstädter" nach seiner Ausbildung beim 1. FC Nürnberg nahezu ausschließlich für die SpVgg Bayreuth am Ball. Neben über 150 Spielen in der Regionalliga Bayern, konnte er auch Erfahrungen im DFB-Pokal sammeln. In der aktuellen Saison ist ihm leider nur ein Kurzeinsatz in der 3. Liga vergönnt gewesen.

"Wir sind sehr glücklich, dass uns dieser Transfer gelungen ist. Paddy ist im besten Fußballalter, flexibel einsetzbar, bringt jede Menge Erfahrung und die nötige Einstellung und Qualität mit.



Es ist sehr schade, dass ihm der Durchbruch im Profifußball nicht gelungen ist und der Schritt zu uns war sicher kein leichter. Neben dem Sportlichen, muss er natürlich auch erhebliche finanzielle Einbußen hinnehmen. Er hat sich aber bei den Gesprächen in jeglicher Hinsicht, sportlich und charakterlich, schon jetzt von herausragender Seite gezeigt, was ich an dieser Stelle gerne hervorheben möchte. Ich freue mich sehr, dass er sich für den TSV entschieden hat und hoffe, dass er die Mannschaft zu noch besseren Leistungen treiben kann", sagt Sportlicher Leiter Daniel Stöcker.



Unser Neuzugang äußert sich selbst wie folgt zu seinem Wechsel: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe, bin sehr motiviert und hoffe der Mannschaft allgemein und mit guten Leistungen helfen zu können."