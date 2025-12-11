Neuzugang am Kochelsee: Christian Bauer verstärkt den FCKS

Der FC Kochelsee-Schlehdorf freut sich über eine wichtige Verstärkung im Kampf um den Aufstieg. Mit Christian Bauer stößt ein vielseitig einsetzbarer und erfahrener Mittelfeldspieler zum Team, der dem FCKS sofort weiterhelfen soll.

Der 30-Jährige gilt als echter Allrounder, der sowohl sportlich als auch charakterlich überzeugt. Mit seiner Erfahrung, seiner Mentalität und seinem ausgeprägten Teamspirit soll Bauer im Aufstiegsrennen entscheidende Impulse setzen.

„Mit Christian bekommen wir einen Spieler, der unser Spiel flexibel macht und uns in engen Phasen Stabilität gibt“, heißt es aus dem Trainerteam.