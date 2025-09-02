Neuzugang am „Deadline Day“: Luka Janes kommt per Leihe aus Heidenheim

Der Regionalligist SG Sonnenhof Großaspach hat am letzten Tag des Transferfensters noch einen Neuzugang zu vermelden. Vom Bundesligisten 1. FC Heidenheim kommt Luka Janes per Leihe bis zum Saisonende nach Aspach.

Der 21-jährige Defensiv-Allrounder wechselte im Sommer 2018 aus der Jugend des 1. FC Normannia Gmünd ins NLZ der FCH und wurde dort als U19-Kapitän zur Saison 2023/24 mit einem Profivertrag ausgestattet. Beim Dorfklub wird der gebürtige Gmünder künftig mit der Rückennummer 28 auflaufen.

Sportlicher Leiter, Julian Schieber: „Nach den Abgängen von Niklas Mohr und Janis Gesell waren wir uns einig, dass wir auf jeden Fall personell nochmal nachlegen möchten, aber auch nur dann, wenn dieses Vorhaben auch wirklich zu 100 Prozent zu uns passt. Bei der Verpflichtung von Luka ist das definitiv der Fall. Er hat in Heidenheim eine top Ausbildung genossen, kommt aus der Region, bringt fußballerisch alles mit und ist dazu im Defensivbereich noch flexibel einsetzbar. Wir sind absolut davon überzeugt, dass er eine echte Verstärkung für uns sein wird und freuen uns daher sehr, dass es uns in Zusammenarbeit mit dem 1. FC Heidenheim gelungen ist, ihn bis zum Ende der aktuellen Spielzeit auszuleihen.“