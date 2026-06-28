Neuzugang am Bleskeweg: Rieger wechselt nach Hinte

Der TuS Eintracht Hinte hat auf dem Transfermarkt noch einmal nachgelegt und sich die Dienste von Rico Rieger gesichert. Der 22-jährige Offensivspieler wechselt von Blau-Weiß Borssum an den Bleskeweg und verstärkt den Absteiger aus der Bezirksliga Weser-Ems in der kommenden Saison in der Ostfrieslandliga.
Die Verantwortlichen des Vereins hatten den Rechtsfuß bereits seit längerer Zeit im Blick. „Die Qualitäten von Rico in der Offensive sind unumstritten. Wir hatten ihn schon länger auf dem Zettel und der Kontakt ist nie abgerissen. Wir haben seinen Weg genau verfolgt und in den Transferphasen immer wieder Gespräche geführt. Umso mehr freuen wir uns heute, dass es endlich mit einem Engagement geklappt hat“, erklärt der sportliche Leiter Vossi.
Eine Rolle beim Wechsel spielte auch Innenverteidiger „Skippy“, der seit Jahren eng mit Rieger befreundet ist. Damit treffen beim TuS künftig nicht nur Mannschaftskameraden, sondern auch langjährige Freunde aufeinander.
Auch der Neuzugang selbst blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe in Hinte: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und möchte mir mehr Spielzeit erarbeiten. Vor drei Jahren begannen die Gespräche, und der Kontakt zu Vossi ist nie wirklich abgebrochen. Jetzt will ich Gas geben und der Mannschaft – egal in welcher Liga – helfen, Spiele zu gewinnen.“
Mit der Verpflichtung von Rico Rieger gewinnt der TuS Eintracht Hinte einen Offensivspieler hinzu, dessen Wechsel über einen langen Zeitraum vorbereitet wurde und der künftig neue Impulse im Angriffsspiel setzen soll.
„Wir begrüßen dich herzlich beim TuS, Rico!“, hieß es seitens des Vereins zur Vorstellung des Neuzugangs.