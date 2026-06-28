Neuzugang am Bleskeweg: Rieger wechselt nach Hinte

tuseintrachthinte1 - Instagram

Der TuS Eintracht Hinte hat auf dem Transfermarkt noch einmal nachgelegt und sich die Dienste von Rico Rieger gesichert. Der 22-jährige Offensivspieler wechselt von Blau-Weiß Borssum an den Bleskeweg und verstärkt den Absteiger aus der Bezirksliga Weser-Ems in der kommenden Saison in der Ostfrieslandliga.

Die Verantwortlichen des Vereins hatten den Rechtsfuß bereits seit längerer Zeit im Blick. „Die Qualitäten von Rico in der Offensive sind unumstritten. Wir hatten ihn schon länger auf dem Zettel und der Kontakt ist nie abgerissen. Wir haben seinen Weg genau verfolgt und in den Transferphasen immer wieder Gespräche geführt. Umso mehr freuen wir uns heute, dass es endlich mit einem Engagement geklappt hat“, erklärt der sportliche Leiter Vossi.

Eine Rolle beim Wechsel spielte auch Innenverteidiger „Skippy“, der seit Jahren eng mit Rieger befreundet ist. Damit treffen beim TuS künftig nicht nur Mannschaftskameraden, sondern auch langjährige Freunde aufeinander.