Neuzugang 2. für DJK Adler 1919 III. : Arian Greku wird „Adleraner“

Arian Greku mit dem „Adler-Trikot“ in der Hand , bei seiner „Vorstellung“ im neuen Club. – Foto: FOG

Von der Tulpenstr zur Concordia str wechselt Arian Greku , und ist ab sofort Teil des Kaders von Djk Adler Oberhausen III.

Mit Arian Greku begrüßt die DJK Adler Oberhausen III einen erfahrenen und vielseitigen Defensivspieler in ihren Reihen, in der A-Jugend kickte der heute 25 jährige unter anderen für Sc Buschhausen 1912 & Blau-Weiß Oberhausen-Lirich , mit dem Wechsel zu Adler geht der ehemalige Blau-Weiß Akteur zurück zu vielen alten Weggefährten & Freunden die dort aktiv spielen , Bei seiner Vorstellung blieb nicht all soviel Zeit , die Nachtschicht ruft! : sagte er mit einem Lächeln im Gesicht , trotzdem freue er sich riesig mit den Jungs wieder gemeinsam zukicken , so : „Arian“ .