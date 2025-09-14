Neuzugänge zünden: "Der Sieg tut uns natürlich wahnsinnig gut"

Mit einem 3:1-Auswärtserfolg bei Alemannia Aachen hat der SSV Ulm 1846 Fußball ein deutliches Lebenszeichen in der 3. Liga gesendet. Die beiden Offensivneuzugänge Dominik Martinovic und Leon Dajaku konnten sich gleich durch ihre Tore auszeichnen und gaben der Mannschaft spürbar neuen Schwung.
Dominik Martinovic, der Anfang September von Rot-Weiß Essen verpflichtet wurde, brauchte in seinem ersten Drittligaeinsatz nicht lange, um seine Spuren zu hinterlassen. Bereits in der 23. Minute war er in den Mittelpunkt gerückt, als Aachens Joel da Silva Kiala ihn unsanft per Trikotzupfer stoppte und folgerichtig die Rote Karte sah. Kurz vor der Pause dann der große Moment: Nach feiner Vorlage von André Becker traf Martinovic in der 43. Minute zum 0:1.
Becker selbst erhöhte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit sehenswert auf 0:2, als er allein vor dem Torhüter diesen umkurvte und souverän einschob. Man merkt das Becker und Martinovic bisher gut harmonisieren, das deutete sich schon im Pokalspiel gegen den VfL Pfullingen an. Becker zum Spiel: "Drei ganz wichtige Punkte für uns, da ruhen wir uns natürlich aber nicht darauf aus." Zu der Frage ob der Hattrick im Pokal der Dosenöffner war sagte er folgendes: "Ich hab mir im Pokal ein super Gefühl geholt und auch da schon mit Dome zusammen gespielt, was wirklich sehr gut geklappt hat. Für einen Stürmer ist es natürlich wichtig in Tritt zu kommen. Das ich heute daran anknüpfen konnte freut mich umso mehr."
Nach dem Seitenwechsel in der 49. Minute traf Leon Dajaku, der erst in der vergangenen Woche zum SSV stieß (zuletzt spielte er bei HNK Hajduk Split), zum 0:3. Im Interview mit Spatzen.tv sagte er folgendes: "Für mich war es mal wieder schön auf dem Platz zu stehen, es war ein sehr wichtiger Sieg. Damit gehen wir gut in die neue Woche, mit einem ganz anderen Selbstvertrauen und für mich als Spieler erstes Tor umso schöner. Ich fühle mich schon sehr wohl."
Das Statement von Trainer Robert Lechleiter nach dieser Partie bei Magenta TV: „Domi hat vom ersten Tag, wo er jetzt hier war, brutale Energie schon ins Training gebracht und auf dem Platz, aber im Spiel im Pokal auch schon. Ich habe mich wahnsinnig für ihn gefreut, dass er sich gleich so belohnt und die ganze Mannschaft heute. Man merkt, es ist Druck drauf bei uns, ist ganz normal nach dem holprigen Start. Darum tut uns der Sieg heute natürlich wahnsinnig gut“
Lechleiter hatte in Aachen nicht nur personell, sondern auch taktisch neue Wege eingeschlagen. Anstelle der bislang bevorzugten Dreierkette setzte er diesmal auf eine Viererkette – mit Erfolg. Die Abwehr wirkte stabiler, die Ulmer konnten ihre numerische Überlegenheit nach dem Platzverweis konsequent nutzen und fanden mehr Sicherheit in den Aktionen.
Rund 700 mitgereiste Ulmer Fans sahen einen Auftritt, der nicht nur drei Punkte, sondern auch Selbstvertrauen einbrachte. Nach zwei Niederlagen in Folge war der erste Auswärtssieg der Saison zugleich ein erlösendes Signal.
Der Sieg hatte auch abseits des Platzes symbolischen Wert. Für Athletiktrainer Tim Gulde, der am Samstag seinen 34. Geburtstag feierte, war der Erfolg ein besonderes Geschenk. Gulde ist seit elf Jahren beim Verein tätig und wechselte in diesem Jahr vom Posten des leitenden Physiotherapeuten in die Rolle des Athletiktrainers.
Mit dem 3:1-Erfolg verbesserte sich der SSV Ulm auf den elften Tabellenplatz. Mit sechs Punkten beträgt der Vorsprung auf die Abstiegszone nun zwei Zähler. Lange feiern können die Ulmer jedoch nicht. Bereits am Dienstag wartet das nächste Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken. Die Saarländer sind aktuell Tabellenzweiter und setzten mit einem 3:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart II ein deutliches Ausrufezeichen. Für die Ulmer wird es eine weitere Bewährungsprobe – und die Chance, den positiven Trend zu bestätigen.