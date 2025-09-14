Dominik Martinovic konnte gleich in seinem ersten Drittligaspiel überzeugen – Foto: Imago Images

Neuzugänge zünden: "Der Sieg tut uns natürlich wahnsinnig gut" SSV Ulm 1846 Fußball gewinnt in Aachen

Mit einem 3:1-Auswärtserfolg bei Alemannia Aachen hat der SSV Ulm 1846 Fußball ein deutliches Lebenszeichen in der 3. Liga gesendet. Die beiden Offensivneuzugänge Dominik Martinovic und Leon Dajaku konnten sich gleich durch ihre Tore auszeichnen und gaben der Mannschaft spürbar neuen Schwung.

Dominik Martinovic, der Anfang September von Rot-Weiß Essen verpflichtet wurde, brauchte in seinem ersten Drittligaeinsatz nicht lange, um seine Spuren zu hinterlassen. Bereits in der 23. Minute war er in den Mittelpunkt gerückt, als Aachens Joel da Silva Kiala ihn unsanft per Trikotzupfer stoppte und folgerichtig die Rote Karte sah. Kurz vor der Pause dann der große Moment: Nach feiner Vorlage von André Becker traf Martinovic in der 43. Minute zum 0:1. Becker selbst erhöhte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit sehenswert auf 0:2, als er allein vor dem Torhüter diesen umkurvte und souverän einschob. Man merkt das Becker und Martinovic bisher gut harmonisieren, das deutete sich schon im Pokalspiel gegen den VfL Pfullingen an. Becker zum Spiel: "Drei ganz wichtige Punkte für uns, da ruhen wir uns natürlich aber nicht darauf aus." Zu der Frage ob der Hattrick im Pokal der Dosenöffner war sagte er folgendes: "Ich hab mir im Pokal ein super Gefühl geholt und auch da schon mit Dome zusammen gespielt, was wirklich sehr gut geklappt hat. Für einen Stürmer ist es natürlich wichtig in Tritt zu kommen. Das ich heute daran anknüpfen konnte freut mich umso mehr."



Nach dem Seitenwechsel in der 49. Minute traf Leon Dajaku, der erst in der vergangenen Woche zum SSV stieß (zuletzt spielte er bei HNK Hajduk Split), zum 0:3. Im Interview mit Spatzen.tv sagte er folgendes: "Für mich war es mal wieder schön auf dem Platz zu stehen, es war ein sehr wichtiger Sieg. Damit gehen wir gut in die neue Woche, mit einem ganz anderen Selbstvertrauen und für mich als Spieler erstes Tor umso schöner. Ich fühle mich schon sehr wohl."