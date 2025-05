Neuzugänge von der Kreisliga bis zur Landesliga

Unser Jonny, seit Saison 2018/19 in unserem Verein. Von Beginn an eine sportliche und stimmungstechnische Bereicherung. Nach seiner Langzeitverletzung, hat er in dieser Saison ein überraschend starkes Comeback gefeiert. Auch dir vielen Dank für 250 Spiele in unseren Farben und wir freuen uns auf die nächsten 250.

