Neuzugänge, Verlängerungen und Disqualifikation

– Foto: privat

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Oskar gilt als feste Größe und ist aus der Mannschaft kaum wegzudenken. Lucas überzeugte mit seinem Spielstil und entwickelte sich zu einem prägenden Spieler. Timm wiederum empfahl sich mit seiner körperbetonten und durchsetzungsstarken Spielweise schnell für die erste Mannschaft.

Beim SV Pfahlbronn schreiten die Planungen für die Saison 2026/27 in der Kreisliga B1 Ostwürttemberg weiter voran. Mit Oskar Köngeter, Lucas Heinz und Timm Sipple bleiben drei wichtige Akteure dem Verein erhalten.

Die Verantwortlichen werten die Zusagen als starkes Zeichen für Kontinuität und Zusammenhalt innerhalb des Teams.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Sportvg Feuerbach

Die Sportvg Feuerbach verstärkt ihren Kader in der Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen mit zwei gezielten Verpflichtungen. Torhüter Lucas Engel kehrt zu seinem Heimatverein zurück und bringt Erfahrung aus Bezirks- und Landesliga mit. Nach Stationen unter anderem bei der SG Weinstadt soll er mit Präsenz, Ruhe und Strafraumbeherrschung gemeinsam mit Raphael Kugel für Stabilität zwischen den Pfosten sorgen.

Auch offensiv setzt der Verein ein Zeichen: Mit Precious Onuoha stößt ein Stürmer zum Team, der im Nachwuchs der Stuttgarter Kickers ausgebildet wurde. Er bringt Tempo, Technik und Abschlussstärke mit und soll neue Impulse im Angriff setzen. Die Verantwortlichen erwarten durch beide Neuzugänge mehr Qualität und Wettbewerb im Kader.

+++

+++

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Spielabsagen in der Kreisliga B2 und B3:

Der TSV Schwaikheim II musste das Spiel in der Kreisliga B2 gegen den TSV Oberbrüden aufgrund Spielermangels absagen. Dies war bereits die dritte Absage des TSV II. Somit wird der TSV Schwaikheim II aus der Wertung genommen – die bisherigen Spiele werden als Testspiele gewertet, die restlichen Spiele fallen aus.

Die Tabelle wurde bereits bereinigt.

In der Kreisliga B3 fiel das Spiel des TSV Schwaikheim III – TSV Oberbrüden II aus – dieses Spiel wird jedoch wieder neu angesetzt.

Spielabsage in der Reserve, Kreisliga B7-Reserve: TSV Schorzberg – SGM Marktlustenau/Ellrichshausen – von Gästen aufgrund Spielermangels abgesagt.