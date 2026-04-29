Neuzugänge & Vertragsverlängerungen bei der SG Neffeltal

Die SG Neffeltal stellt frühzeitig die Weichen für die kommende Saison und setzt dabei sowohl auf frische Impulse, als auch auf Kontinuität. Während zwei externe Neuzugänge den Kader verstärken sollen, bleibt ein großer Kern an Leistungsträgern dem Verein erhalten. Die Mischung aus Stabilität und punktueller Verstärkung passt zur strategischen Ausrichtung des Vereins, der in der Kreisliga B regelmäßig durch mannschaftliche Geschlossenheit auffällt .

🔄 Neuzugänge

Julian Schmitz

Mit Julian Schmitz stößt ein flexibel einsetzbarer Spieler zur SG Neffeltal, der vor allem durch seine Zweikampfstärke und sein dynamisches Umschaltspiel überzeugt. Er soll dem Team zusätzliche Stabilität im Zentrum verleihen und gleichzeitig für mehr Tiefe im Spielaufbau sorgen.

Mario Schatz

Der zweite Neuzugang, Mario Schatz bringt Erfahrung und Robustheit mit. Er gilt als spielintelligenter Akteur, der sowohl defensiv als auch im Übergangsspiel Akzente setzen kann. Seine Verpflichtung wird intern als wichtiger Baustein gesehen, um die Mannschaft breiter und variabler aufzustellen.

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✍️ Vertragsverlängerungen

Die SG Neffeltal setzt ein klares Zeichen: Der Kern bleibt zusammen. Gleich dreizehn Spieler haben ihre Verträge verlängert – ein starkes Signal für Kontinuität und Teamgeist.

Marten Fröhling der bereits in der Vereinsstruktur eine wichtige Rolle spielt, bleibt ein wichtiger Taktgeber im Spielaufbau. Seine Bindung an den Verein unterstreicht die starke Identifikation im Kader. Tom Smerda bringt Kreativität und Spielwitz ein. Seine technischen Fähigkeiten machen ihn zu einem wichtigen Offensivspieler und Torschützen. Fabian Smerda

ist auf und neben dem Platz wichtig. Er räumt im zentralen Mittelfeld auf und sorgt für eine stabile Defensive, seine Vorstöße in die gegnerische Hälfte werden Regelmäßig mit Treffern belohnt. Niklas Bauer

bleibt als zweikampfstarker Defensivspieler ein zentraler Bestandteil der Mannschaft. Seine Ruhe am Ball und sein Stellungsspiel machen ihn zu einem unverzichtbaren Faktor.

Noah Andrieu

überzeugt durch seine Athletik und sein hohes Laufpensum. Seine Verlängerung stärkt vor allem die linke Außenbahn.

Jan Salentin

bleibt als zuverlässiger Allrounder erhalten. Seine Flexibilität ermöglicht es dem Trainerteam, taktisch variabler zu agieren.

Marvin Beging

ist bekannt für seine Dynamik und sein Pressingverhalten. Seine Verlängerung stärkt die Stabilität im Defensivspiel.

Justin Lauterbach

bleibt als stabiler Defensivspieler im Kader. Er überzeugt durch Zweikampfhärte und Übersicht.

Luke Kerper

ein junger Spieler mit Entwicklungspotenzial, bindet sich ebenfalls weiter an die SG Neffeltal. Er soll nach seiner Verletzung wieder stärker in die erste Mannschaft hineinwachsen.

Justin Andrieu

konnte nach seiner Verletzung bereits erste Spiele für die SGN absolvieren und seine Qualitäten andeuten. Wir freuen uns auf einen fitten Justin in der neuen Saison.

Maurice Ohlert

bleibt als verlässlicher Torhüter ein weiteres Jahr in seiner Heimat. Der Gladbacher Jung kämpft zur neuen Saison um die Poleposition im Tor.

Marcel Baaske

bleibt Grün-Weiß weiterhin treu, er geht bereits in seine 11te Saison.

Sebastian Keul

"Keule" bleibt als erfahrener Taktgeber im Mittelfeld ein weiteres Jahr bei der SGN und soll die 'jungen Wilden' führen.



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📌 Fazit

Mit zwei gezielten Neuzugängen und gleich dreizehn Vertragsverlängerungen setzt die SG Neffeltal auf Stabilität und punktuelle Verstärkung.



Die Kaderplanung ist somit bereits weit fortgeschritten, aber keineswegs abgeschlossen.



Schön, dass ihr in der neuen Saison für die SGN auflauft!